Expo: Sala, ringrazio Cantone

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 26 GEN - "Ringrazio Raffaele Cantone, credo che abbia visto come lavoravamo per Expo. Le tantissime ore di lavoro e tutto l'impegno e l'onestà che ci abbiamo messo. Dopodiché porto a casa questa testimonianza, più che un giudizio. Rimane il fatto che la magistratura farà il suo corso". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione di Homi alla Fiera di Milano a Rho, commentando le dichiarazioni di ieri del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulle vicende di Expo.

"Io sono assolutamente tranquillo. Probabilmente molti al mio posto sarebbero anche felici di una prescrizione visto che i tempi potrebbero esserci, io no. Quello che chiedo è di arrivare a un giudizio perché tengo molto a dimostrare la verità che è una sola: abbiamo fatto una corsa, nessuno credeva che saremmo arrivati in tempo, abbiamo applicato le procedure tenendo conto di questo e adesso vediamo cosa succederà".