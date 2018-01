Esce fuori strada e finisce in un canale

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Una donna di 45 anni è caduta con la propria auto in un canale a Senago (Milano) dopo essere uscita di strada. E' avvenuto pochi minuti dopo le 12 sulla Via per Cesate, l'automobilista è stata trasportata in ospedale in condizioni giudicate non gravi e la sua vettura recuperata poco dopo dai vigili del fuoco.

Sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica dell'incidente.