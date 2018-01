Treno, arcivescovo chiede giustizia

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Uniti nell'invocazione al Dio della vita rinnoviamo l'impegno alla fraterna solidarietà e domandiamo agli uomini che ne hanno responsabilità giustizia sull'accaduto e condizioni di sicurezza per il futuro". E' quanto scrive monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano e presidente della Conferenza episcopale lombarda, a proposito dell'incidente ferroviario costato oggi la vita a tre persone. "I fedeli e i pastori delle Diocesi di Lombardia - si legge nella nota di Delpini - ringraziano papa Francesco per la paterna vicinanza in questo momento di prova che tante famiglie e comunità delle nostre terre stanno vivendo in queste ore".

"Ci uniamo alla Sua preghiera - continua l'arcivescovo - per partecipare al dolore di chi sta soffrendo per la morte di una persona cara e per le ferite e i traumi provocati dal terribile incidente ferroviario di questa mattina che ha coinvolto centinaia di persone che si stavano recando al luogo del lavoro e dello studio".