Rafinha, convinto da progetto Inter

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Mi sento bene, ho voglia di giocare. In quel momento difficile ho avuto la vicinanza della famiglia e degli amici. Bisognava dare il massimo il massimo ed essere forti; può capitare a tutti ma è stato difficile affrontarlo". Rafinha si presenta come nuovo giocatore dell'Inter attraverso i canali social del club. L'ex Barcellona dà assicurazioni sulle sue condizioni fisiche dopo un infortunio che lo ha tenuto ben nove mesi lontano dai campi di gioco. "Mi ha convinto subito il progetto - aggiunge - qui c'è grande ambizione. e questo mi ha spinto a venire in nerazzurro.

Spalletti e' un allenatore completo, mi ha sorpreso. Gli piace giocare, ma è molto bravo anche tatticamente. Risalta la preparazione su tutti gli aspetti. Icardi - prosegue Rafinha - mi impressionava anche da bambino, poi sono un fan di Borja Valero fin dai tempi in cui giocava con il Villarreal ed è bello giocare con lui". Il migliore di sempre resta Messi, "un orgoglio poter giocare e allenarmi con lui".