Rafinha, con Spalletti sarà Champions

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Sono una persona ambiziosa, il nostro obiettivo è quello di arrivare in Champions League. Possiamo farcela, con questo allenatore non ho dubbi. Do tutto per la squadra in cui gioco, per tutti coloro che hanno fiducia in me".

Ventata di ottimismo da parte di Rafinha, nuovo giocatore dell'Inter, presentato attraverso i canali social del club. La squadra di Spalletti ha perso il terzo posto in classifica ed è stata scavalcata dalla Lazio che ieri ha battuto l'Udinese per 3-0. Il giocatore non ha dubbi, la corsa per un posto in Champions avrà esito positivo, forse anche grazie al suo apporto. Intanto, apprezza la cucina italiana e dà la sua preferenza per un classico come riso e fagioli. A Rafinha piace suonare la chitarra e cantare sotto la doccia, anche se con qualche stonatura. Maglia numero otto, la stessa di Thiago Motta: "E' un grandissimo giocatore, l'ho sempre ammirato.

All'Inter ha fatto benissimo, è un orgoglio avere il suo stesso numero qui".