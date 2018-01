Lega: giovani padani danno fuoco fantoccio Boldrini -foto

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO, 25 GEN - Un fantoccio raffigurante la presidente della Camera Laura Boldrini, con tanto di fotografia corredata da slogan contro le politiche migratorie, è stato dato alle fiamme questa sera dal 'Movimento Giovani Padani' della Lega, in piazza a Busto Arsizio (Varese). L'episodio è avvenuto durante la festa tradizionale in onore della 'ioeubia', ricorrenza popolare del Nord Italia, nella quale si brucia un fantoccio in segno di buon auspicio, e che nei secoli ha assunto le sembianze di una strega.