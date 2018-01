Figc, Sibilia "nessun commissariamento"

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Sono per celebrare l'assemblea federale. Non credo ci siano le condizioni giuridiche per il commissariamento. Se poi tutte le componenti, non solo i candidati, credono sia necessaria una riflessione, siamo pronti a riflettere": così il presidente della LND Cosimo Sibilia, candidato presidente della Figc, dopo l'incontro con la Lega B, riguardo la possibilità di un commissariamento della Figc annunciato ieri dal presidente del Coni Malagò.

"Auspico -prosegue- che la Lega B possa dare una indicazione chiara. Nelle ultime settimane ho visto più Gravina e Tommasi che mia moglie e i miei figli. Sono sempre disposto a dare contributo per un consenso condiviso su una candidatura. Ma c'è un errore: considerano la componente elettore dei dilettanti sovradimensionata e in questo non sono d'accordo. Rappresento i dilettanti, la maggioranza relativa. Se il calcio professionistico non riesce a mettersi d'accordo, non capisco cosa centri il peso dei dilettanti".