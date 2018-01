Emma tra "Essere qui" e tour

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "In questo disco ho perdonato la parte più fragile di me": così Emma ha presentato a Milano il suo sesto album in studio in uscita il 26 gennaio, 'Essere qui'.

"Mi racconto nella forma più onesta e sincera che conosco", spiega illustrando le 11 tracce dove, lavorando con firme storiche come Amara o Roberto Casalino e nuove come Davide Petrella e Federica Abbate, tocca temi dall'identità femminile ('Le ragazze come me') al cyberbullismo ('Malelingue'). Centrale è anche la parte strettamente musicale: "Fare un disco con musicisti in presa diretta era necessario per una che ha scelto questo mestiere per il palco", dice introducendo collaboratori di lusso come Adriano Viterbini, Paul Turner (Jamiroquai) ed Enrico 'Ninja' Matta (Subsonica). A maggio Emma sarà in tour per sette date nei palazzetti, dal Pala Lottomatica di Roma (16/5) al Pala Partenope di Napoli (28/5).(ANSA).