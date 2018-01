Sanremo: Baudo a Baglioni, bel Festival

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Pippo Baudo, storico volto della Rai e presentatore di Sanremo, dà qualche consiglio a Claudio Baglioni in vista della sessantottesima edizione del Festival: "Il mio consiglio è di non pensare di avere trenta canzoni bellissime, perché è impossibile. Ne bastano tre o quattro per fare la storia di un festival, le altre sono corona" ha spiegato a margine della consegna del Premio alla Carriera da parte dell'università e-campus di Milano. "E poi - ha aggiunto - non deve avere paura. I primi tre minuti sono tremendi a Sanremo: pensi ti crolli il mondo addosso, ma superato quelli è tutto in discesa" ha assicurato Baudo. "Sono amico di Claudio Baglioni - ha concluso -: è un compositore sensibile e un interprete molto elevato, ed è in grado di fare un bel festival".