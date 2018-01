Homi:Curci, Fiera promuove anche cultura

(ANSA)- MILANO, 24 GEN - Fiera Milano "per vocazione promuove non solo business tra aziende ma anche cultura". Lo ha detto l'a.d. di Fiera Milano, Fabrizio Curci, presentando a Palazzo Reale 'Conviviando. L'arte della tavola tra passato e futuro', promossa da Fiera e Comune Milano in occasione di Homi, il Salone degli stili di vita: un allestimento di 10 tavole racconta tre secoli dello stare a tavola. "In questa mostra, aziende e creativi hanno trasformato oggetti di uso comune in piccole opere d'arte - ha detto Curci -. E' un modo di creare cultura attorno alle imprese e riusciamo a farlo grazie a un lavoro di sinergia tra le istituzioni". La mostra vuole essere "una riflessione sui valori e le metamorfosi che la ritualità dello stare a tavola ha subito nel tempo - ha detto l'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno -. Grandi nomi dello stile italiano con i loro manufatti mostrano l'evoluzione delle forme e le innovazioni della convivialità sociale che ha attraversato il tempo, la storia e l'arte, ma che è presente tutt'oggi".