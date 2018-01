Giornalisti: presidio Alg-Fnsi a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 24 GEN - "Chiederemo di incontrare, insieme all'Ordine nazionale dei giornalisti, il Consiglio Superiore della Magistratura per affrontare la questione del segreto professionale dei giornalisti. Quanto è accaduto nei giorni scorsi a Pavia, con un cronista indagato solo per aver svolto il suo dovere, e altri episodi verificatisi in diverse parti d'Italia, rappresentano una minaccia alla professione e al diritto dei cittadini di essere informati correttamente". Lo ha detto oggi a Pavia Beppe Giulietti, presidente della Federazione della stampa, intervenendo al doppio presidio indetto, a Corteolona e a Pavia, con Paolo Perucchini dell' Associazione lombarda dei giornalisti (Alg) e Cesare Giuzzi del Gruppo Cronisti per esprimere solidarietà a Giovanni Scarpa, cronista de 'La Provincia pavese' indagato per favoreggiamento personale. Non ha voluto rivelare le fonti di un articolo in cui raccontava dell'incendio doloso avvenuto in un capannone Corteolona dove erano stoccati illecitamente rifiuti pericolosi. All'iniziativa ha preso parte il Cdr del quotidiano che aveva preso da subito posizione a sostegno del collega.