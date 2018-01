Byrne a Milano con talk da Prada

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Non un palazzetto ma una Fondazione, non un concerto ma un talk: David Byrne arriva venerdì a Milano, ospite della fondazione Prada, per presentare Reasons to Be Cheerful, un progetto che comprende scritti, fotografie, musica sul tema della speranza, legato all'uscita del nuovo album 'American Utopia', prevista per il prossimo 9 marzo. Nell'ultimo anno, il cofondatore dei Talking Heads ha raccolto storie, idee e notizie che per lui sono esempi di ottimismo e che ha incluso nel suo progetto. "Ho iniziato - racconta - a ricercare fatti incoraggianti che accadono intorno a noi. Se la loro efficacia è già stata accertata, se possono essere applicati ad altri contesti, se è possibile estenderli nel tempo, allora perché non analizzarli e invitare altre persone a unirsi al progetto? La verità è che ci sono molte cose incoraggianti che accadono ovunque nel mondo. Scoprirle mi ha dato nuova speranza e, per questo, mi piacerebbe condividerle con gli altri".