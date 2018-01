Airdrop, sistema 'estrae' acqua da aria

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Applicare i principi della condensazione dell'acqua per realizzare un sistema capace di irrigare in zone aride. L'idea è di Edward Linacre, e raccontarla è In a Bottle (www.inabottle.it), sito attento ai temi ambientali. Il sistema si chiama Airdrop e "permette di eliminare lo spreco delle risorse idriche utilizzando in modo efficiente l'aria. Come fa ad esempio il rabarbaro del deserto che è in grado di auto-irrigarsi grazie alle cavità delle sue foglie, che gli permettono di raccogliere una quantità di acqua 16 volte maggiore delle altre piante della stessa area". Airdrop sfrutta la temperatura del suolo dove scorrono delle tubature, più bassa di quella esterna, per creare umidità. Una turbina attira l'acqua in un sistema sotterraneo e la accumula in una cisterna. Da qui, una pompa riporta l'acqua verso le radici con un sistema di irrigazione sotterraneo. Questo sistema è infine alimentato ad energia solare, "permettendo agli agricoltori di impiantarlo nei campi e di poterlo mantenere a costi molto bassi".