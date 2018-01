A Pippo Baudo premio alla Carriera

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - "Bisogna abolire i format stranieri": è questa la convinzione di Pippo Baudo, storico volto della Rai, che in serata a Milano ha ricevuto all'università e-campus un Premio alla Carriera. “I format stranieri - ha detto - sono frutto di autori che parlano per una certa cultura, mentre noi facevano varietà realizzati e prodotti in casa. Dalla Bbc, dalla Francia e dalla Spagna venivano a vedere cosa facevamo noi. Invece questi programmi come il Grande Fratello sono un po' diseducativi: il pubblico ci casca e li segue, ma noi dobbiamo fare altri programmi. Non voglio essere sciovinista, ma la tv deve avere un po' di nazionalismo".(ANSA).