Scala, la Variazione Goldberg di Spoerli

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Creato 25 anni fa dal coreografo svizzero Heinz Spoerli arriva per la prima volta alla Scala lo spettacolo 'Variazioni Goldberg' in scena dal 25 gennaio al 22 marzo. Un dialogo di 1 ora e 25 minuti tra il pianoforte con la musica di Johann Sebastian Bach e 35 ballerini del Corpo di Ballo del Teatro. Al pianoforte Alexey Botvinov, che ha un primato di esecuzioni dal vivo delle Variazioni (300 a novembre). "Ogni volta è una nuova sfida - ha detto il pianista presentando l'allestimento insieme al coreografo e al direttore del corpo di ballo Frederic Olivieri. Per Spoerli l'allestimento è un po' come il ciclo della vita, con un arco formato dai ballerini che all'inizio sono al centro del palco per poi allargarsi in tutto lo spazio e tornare alla fine di nuovo al centro. A scandire questo ciclo, ha detto Spoerli, 3 'pas a deux': il primo creato per una coppia giovane, il secondo per una di mezza età e il terzo per una già anziana. "Musica stupenda in una coreografia pura e senza scene", ha detto Olivieri.