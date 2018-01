Musica, Maria Callas diventa un sito web

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Al Museo Teatrale alla Scala viene presentato il primo sito web ufficiale dedicato a Maria Callas.

Gestito da Warner Classics con il patrocinio del Maria Callas Estate, il sito ha lo scopo di diffondere e valorizzare il lascito culturale e artistico del grande soprano a 40 anni dalla sua scomparsa. Conosciuta come La Divina, Maria Callas è ancora considerata l'icona della diva per gli appassionati d'opera e per il grande pubblico. La sua voce inconfondibile risuona nelle sale del Museo Teatrale alla Scala, eccezionalmente allestite per ricordare la sua arte nella mostra Maria Callas in Scena - Gli anni alla Scala. Il sito web Maria-Callas.com è stato concepito sia per rappresentare la Callas nel suo status di figura di grande importanza culturale, sia per promuovere la scoperta della sua vita e del suo percorso artistico. Gli eredi Callas, costituitisi nel Maria Callas Estate, hanno dato la loro approvazione al progetto. Il sito web si divide in Quattro sezioni: Life, Look, Voice e Today.