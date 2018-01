Mostra di Floreani è omaggio a Boccioni

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Da sempre appassionato del periodo futurista e avanguardista Roberto Floreani, artista veneto 62enne, presenta a Milano la mostra 'Umberto Boccioni. Arte-Vita' che inaugura il ciclo espositivo 2018 di 'st art. L'arte per tutti' presso lo Spazio Eventi del Mondadori Megastore di piazza Duomo a Milano. Fino al 12 febbraio propone una selezione di opere facenti parte della grande installazione 'Ricordare Boccioni'. Le opere rappresentano l'evoluzione più recente della ricerca dell'artista, nata concettualmente dal progetto presentato alla Biennale di Venezia del 2009, dove Floreani rappresentò l'Italia nell'omonimo Padiglione. Progetto installativo già presente nella personale Alchemica al Museo MaGa di Gallarate (2011), poi in quello intitolato La Pietra e il Cerchio del Centro Internazionale di Palazzo Te a Mantova (2013), in La Città Ideale al Piano Nobile della Gran Guardia di Verona nel 2015, in Ricordare ai Musei Civici di Palazzo Chiericati a Vicenza (2015), fino all' installazione attualmente presente alla Bocconi Art Gallery a Milano. Durante l'inaugurazione della mostra, presentato anche il saggio di Floreani Umberto Boccioni. Arte-Vita (Mondadori-Electa). Una serata multidisciplinare introdotta da Mario Resca, presidente di Mondadori Retail e Angelo Crespi, curatore st art. Boccioni (morto nel 1916 all'età di 33 anni), pittore e scultore, è considerato esponente di spicco del futurismo.