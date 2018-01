Lombardia: Gori, LeU tafazziani, obiettivo far perdere Pd

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - "Io credo che ci sia un calcolo da parte di Liberi e Uguali con l'obiettivo di far perdere il Pd": ne è convinto Giorgio Gori, candidato presidente della Lombardia per il centrosinistra, che su Rtl 102.5 è tornato a commentare il mancato accordo per cui si sono mossi "mari e monti" e sono scesi in campo "anche Prodi e Veltroni".

"Io - ha sottolineato - rappresento uno schieramento molto più ampio in cui ha un ruolo molto importante Campo progressista di Giuliano Pisapia e credo sia un ragionamento un po' tafazziano, se non capiamo che è in ballo il governo di una regione importante come la Lombardia e che l'alternativa sono altri cinque anni di governo della Lega tra l'altro impersonata da Attilio Fontana, che si è espresso in modo molto discutibile citando la razza bianca". (ANSA).