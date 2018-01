Italiano di 62 anni ucciso in Thailandia

(ANSA) - SONDRIO, 22 GEN - Un 62enne originario di Chiavenna (Sondrio), Giuseppe De Stefani, è stato ucciso, smembrato e dato alle fiamme tre giorni fa in Thailandia. Lo ha concluso la polizia della provincia di Phichit, identificando un tatuaggio sulla gamba parzialmente bruciata, che è stato confermato da un testimone come corrispondente con quello dell'italiano. La polizia è sulle tracce della thailandese Rujira Eiumlamai, 38 anni, ex moglie di De Stefani, e del suo amante francese. L'uomo, pensionato, era rimasto vedovo qualche anno fa in Italia e si era trasferito in Thailandia dove un figlio aveva un'attività commerciale. Si era risposato con Rujira Eiumlamai, dalla quale si era separato. "Ritornava a Chiavenna un paio di volte all'anno, dove ancora vive sua figlia", ricorda il sindaco del paese, Luca Della Bitta.