Immagini e testi raccontano Primo Levi

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Gli aspetti più originali del pensiero e della vita di Primo Levi, dal mestiere di chimico al rapporto con la montagna, dall'esperienza del lager ai mondi della scrittura, sono alcuni dei contenuti che caratterizzano il libro 'Album Primo Levi' a cura di Roberta Mori e Domenico Scarpa, edito da Einaudi, sostenuto nella realizzazione da Intesa Sanpaolo.

Il volume, presentato a Milano presso le Gallerie d'Italia in vista del Giorno della Memoria, contiene oltre 400 immagini in gran parte inedite che dialogano con brani dello scrittore e traccia un ritratto dell'autore nel trentennale della scomparsa.

Nel corso della presentazione il presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli, ha ricordato: "C'è un interesse particolare della nostra banca verso la storia e il patrimonio ebraico. Da sempre la Comit si era assunta l'impegno di tramandare e far conoscere la cultura ebraica patrocinando diverse iniziative".