Elezioni: Maroni, Salvini all'Interno? Gli darò suggerimenti

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - "Mi piace l'idea che Salvini faccia il ministro dell'Interno, gli darò qualche suggerimento, visto che un po' di esperienza ce l'ho". Il presidente della Lombardia ed ex ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha commentato l'idea di Silvio Berlusconi di indicare il segretario della Lega Matteo Salvini come capo del Viminale in caso di vittoria del centrodestra. Parlando con i giornalisti a margine di un convegno a Palazzo Lombardia, Maroni si è augurato "che i sondaggi siano veritieri e che il centrodestra vinca e che abbia la maggioranza assoluta per poter cambiare finalmente questo governo con uno eletto, come non avviene da tempo". Le divisioni sull'Europa? "Ci sono sfumature e opinioni diverse dentro ai partiti, figuriamoci - ha risposto il governatore leghista - dentro le coalizioni. La capacità di un leader è di trovare la sintesi. E mi pare che Berlusconi, Salvini e Meloni siano riusciti in questo intento di trovare la sintesi. Questo è il segreto del successo e il presupposto per la vittoria elettorale del centrodestra". (ANSA).