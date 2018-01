Sole e forte vento nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Giornata di sole, ma ventosa, nel Milanese. A partire dalla tarda mattinata infatti, nel capoluogo lombardo si è alzato un forte vento con raffiche fino a 40-50 km orari. Al momento i vigili del fuoco non segnalano danni particolari, a parte qualche ramo spezzato soprattutto nell'hinterland.

Tanta la gente per le strade che ha approfittato della domenica e del clima mite, con temperature intorno ai 16 gradi nella parte più insolata della giornata, nel primo pomeriggio, anche se il tepore è stato mitigato dal forte vento.

Le previsioni, come riferisce Arpa Lombardia, prevedono cielo poco nuvoloso e raffiche di vento anche forti. Nuove nevicate sono previste nottetempo, dopo quelle della scorsa notte in Valtellina e Valchiavenna, e pericolo valanghe sui crinali, con temperature massime in rialzo.