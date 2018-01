Serie A: il Napoli vince 1-0 a Bergamo

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Dries Mertens ritrova la via del gol dopo nove turni di astinenza e regala al Napoli una importante vittoria sul difficile campo dell'Atalanta nel primo incontro della 21/a giornata di campionato, che ha ripreso dopo la breve sosta. Il belga, lanciato sul filo del fuorigioco tra le fila della munita difesa nerazzurra da un preciso lancio di Callejon, non ha perso l'occasione di battere Berisha. Era il 20' della ripresa e l'equilibrio della gara si è spostato definitivamente in favore degli ospiti, che hanno resistito senza grandi affanno alla reazione atalantina grazie anche ai riflessi di Reina sull'unica, vera occasione creata da Cristante. Gli azzurri di Sarri, al quarto successo di fila, salgono a 54 punti e si garantiscono il primo posto in classifica qualunque sia il risultaato della Juve domani. L'Atalanta resta a quota 30.