Nevicata notturna in Valtellina

(ANSA) - SONDRIO, 21 GEN - La notte scorsa in provincia di Sondrio si sono verificate fitte nevicate, che in Valtellina e Valchiavenna hanno interessato anche il fondovalle.

Precipitazioni nevose in tutte le località, con il limite con il limite neve a 300 metri. Si segnalano difficoltà nel transito delle strade in quota e passi alpini chiusi o transitabili unicamente con catene montate.