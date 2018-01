Spalletti, contro la Roma non è decisiva

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - "E' ancora presto, contro la Roma non è decisiva. Nel calcio attuale il risultato di una partita importante può determinare molto dal punto di vista dell'entusiasmo ma mancano troppe partite. Basta guardare le classifiche degli anni scorsi a metà campionato e poi alla fine'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Roma. ''Chi toglierei ai giallorossi? Non voglio fare torti a nessuno''. Una carezza a Nainggolan il quale è stato al centro di polemiche per il video di Capodanno: "Radja è un alieno".