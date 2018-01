De Corato, ripristinare vigili sui mezzi

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - "Gli assalti su treni, bus e metropolitane a Milano e nella sua vasta area di pertinenza stanno pericolosamente crescendo". Lo afferma Riccardo De Corato, capogruppo di Fdi-An in Regione Lombardia.

"La notizia che un uomo di 57 anni ha accoltellato al fianco un 17enne dopo essere stato aggredito da un gruppo di adolescenti a bordo dell'autobus della linea 80, a Milano, è solo l'ultima in ordine di tempo. Extracomunitari che assaltano controllori o molestano passeggeri, insicurezza che regna sovrana: e a fronte di tutto questo, il Comune di Milano ormai da anni ha eliminato il Nucleo speciale che vigilava sui mezzi pubblici. Le parole di Sala e della Rozza sull'attenzione per le periferie si sono perse nel vento, e da tempo. Se il Comune di Milano non deciderà di mettere uomini e risorse a presidiare la rete dei trasporti urbani, agli episodi come quello avvenuto ieri sera dovremo purtroppo - e tristemente- abituarci".