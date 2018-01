Berlusconi, M5S sotto diktat comico

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Quelli del Movimento 5 Stelle, "non hanno dei valori, non hanno dei principi, hanno posizioni del momento che sono pronti a cambiare per il diktat di un vecchio comico e dal figlio del socio ormai defunto di questo vecchio comico". Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, all'assemblea del Movimento Animalista, a Milano.

Berlusconi ha ribadito di ritenere "invidiosi e pauperisti" i 5 Stelle, che "vivono di politica" e vogliono "imporre la patrimoniale".



"Con una sentenza assurda e criminale mi hanno reso incandidabile": lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, che parlando all'assemblea del Movimento Animalista ha sostenuto nuovamente di essere stato vittima di "cinque colpi di stato" per impedirgli di governare o fare politica sin dal ribaltone del 1994.

In Forza Italia ci saranno candidati del Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla, di cui saranno condivise tutte le proposte. Lo ha detto Silvio Berlusconi, parlando all'assemblea del Movimento a Milano, dove ha promesso "stop all'allevamento di animali per pelliccia, stop agli animali inscatolati nei circhi, via gli animali dal redditometro e istituzione di un garante per i diritti degli animali".