Polemiche su candidati in ospedali

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Continuano le polemiche sulla campagna elettorale nelle strutture sanitarie della Lombardia. A riaccenderle sono state le foto postate da Attilio Fontana, candidato del centrodestra, che stringe mani ai dipendenti durante una visita alla casa di cura Villa Esperia a Godiasco Salice Terme (Pavia), una struttura privata accreditata con la Regione.

Sia il candidato di centrosinistra, Giorgio Gori, sia quello dei 5stelle, Dario Violi, hanno criticato la visita di Fontana al San Matteo di Pavia mentre a loro era stato rifiutato l'ingresso in altre strutture. La linea della Regione, ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera, "vale per tutti i candidati" e "gli ospedali non sono luoghi dove fare passerelle elettorali, quindi non sono consentite le visite nei reparti o a contatto con i pazienti", mentre si possono fare incontri con le direzioni "fuori dai reparti".

"È giusto che tutti giochino con le stesse regole. A me sta bene, e agli altri?" ha scritto Gori dopo aver visto le foto di Fontana.