Nel 2017 a Milano oltre 6 mln turisti

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - A Milano, compresa l'area della Città metropolitana, sono arrivati nel 2017 oltre 9 milioni di turisti, per un incremento del +10,3 per cento rispetto all'anno precedente. Sono i dati sul turismo della questura di Milano relativi ai pernottamenti e diffusi dal Comune nel corso della commissione relativa alla tassa di soggiorno. Per quanto riguarda Milano città i turisti sono stati oltre 6 milioni per un incremento del +10,7 per cento.