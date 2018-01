Lombardia: Grasso, LeU da sola perché così ha voluto base

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - LeU ha scelto di non sostenere il candidato governatore del Pd in Lombardia, Giorgio Gori, perché "abbiamo sentito la base dei delegati regionali che per tanto tempo avevano parlato con Gori e avevano chiesto primarie poi negate e avevano percepito segnali di continuità rispetto alle precedenti amministrazioni". Lo ha detto il leader Pietro Grasso, interpellato al suo arrivo a un incontro con ConfProfessioni Lombardia, a Milano. Quindi, ha proseguito il presidente del Senato, "rispettando le valutazioni che ci avevano dato, abbiamo scelto di non fare l'appoggio e di andare da soli con un ottimo candidato, Onorio Rosati".

Ma così, è stato chiesto a Grasso, avvantaggiate il centrodestra? "Il problema - ha risposto - non è avvantaggiare qualcuno, noi non cerchiamo posti o posizioni. Il problema è realizzare le politiche che vogliamo realizzare".(ANSA).