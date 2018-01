Good Design a venticonvettore italiano

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - L' azienda bresciana Olimpia Splendid tiene alta la bandiera del design italiano al Good Design Award, il premio internazionale di disegno industriale assegnato ogni anno a Chicago dal Chicago Athenaeum-Museum of Architecture and Design. Olimpia Splendid ha conquistato il riconoscimento nella categoria Household Products grazie al progetto del ventilconvettore idronico reversibile Bi2 Wall, ultrasottile e installabile sia a parete alta sia come macchina console, disegnato dallo studio milanese Ercoli+Garlandini.

La giuria del Chicago Athenaeum, che dal 1950 assegna il premio dedicato alle eccellenze del design mondiale, ha selezionato il progetto presentato da Olimpia Splendid tra quasi un migliaio di candidature, "riconoscendone - dice una nota - le caratteristiche fortemente innovative sia in termini tecnologici sia di soluzioni estetiche e funzionali. Dopo la cerimonia di premiazione, il ventilconvettore idronico Bi2 Wall entrerà a far parte della collezione permanente esposta nelle sale del museo.