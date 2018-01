Giorno memoria: a Milano concerti e eventi a memoriale Shoah

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Da oggi Milano avrà una serie di nuove pietre d'inciampo, i sanpietrini che riportano sui marciapiedi della città i nomi di vittime dell'Olocausto. A quelle posizionate lo scorso anno se ne aggiungono oggi otto mentre altre dieci saranno installate domani e il 23 gennaio.

In occasione della giornata della memoria sono diversi gli eventi previsti, a partire dagli open day del Memoriale della Shoah. Il 22 gennaio alle 21 al teatro Dal Verme è in programma lo spettacolo 'Che non abbiano fine mai...La Memoria ebraica e della Deportazione tra musica e racconti' di e con Eyal Lerner e con le voci di Liliana Segre e Venanzio Gibillini, sopravvissuti ai campi di concentramento, mentre venerdì, sabato e domenica sarà aperto il memoriale della Shoah, al binario sotterraneo 21, da dove partirono i convogli con i deportati con visite ogni mezz'ora dalle 10 alle 17,30 (per orari e prenotazioni ticketone). Qui è possibile vedere non solo i vagoni nella loro sede originale ma anche una serie di filmati d'epoca, molti inediti, messi a disposizione dall'Istituto Luce.

Sabato alle 20 al Conservatorio è previsto un concerto per la giornata della Memoria. Il primo febbraio all'auditorium del Memoriale sarà presentato il libro di Sergio Luzzatto 'I bambini di Moshe. Gli orfani della Shoah e la nascita di Israele' con l'autore, Gad Lerner, Marco Cavallarin e Marco Vigevani.

Domenica 4, infine, alle 18 l'auditorium ospiterà il concerto 'Echi ebraici nella musica europea'. (ANSA).