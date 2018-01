Coca-Cola, per 2025 packaging 100% riciclabile

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Coca-Cola ha annunciato il suo nuovo approccio al packaging: entro il 2025 arriverà a confezioni al 100% riciclabili, ed entro il 2030 alla raccolta e al riciclo del 100% delle stesse. "Quello del recupero del packaging è un problema che affligge tutto il mondo - ha dichiarato il presidente e Ceo James Quincey -. E' nostra responsabilità contribuire a risolverlo. Con questa nuova strategia investiamo sui nostri packaging e nelle comunità in cui operiamo affinché questo diventi un problema del passato". L'Azienda produrrà le confezioni sia con l'impiego di un maggior numero di materiali riciclati, sia sviluppando resine a base vegetale o riducendo la quantità di plastica presente in ogni contenitore. Entro il 2030 produrrà bottiglie costituite per il 50% da materiale riciclato. In Italia già oggi tutte le confezioni sono al 100% riciclabili.