Berlusconi,identikit premier? E' il mio

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - "L'identikit del futuro premier di centrodestra? Dovrebbe essere qualcuno che nella sua vita si è posto dei traguardi importanti, rischiosi, difficili da raggiungere ma è riuscito a raggiungerli tutti. Qualcuno come, mi viene in mente, Silvio Berlusconi, che ha sempre avuto questa regola di vita: porsi obiettivi che suscitavano l'ilarità degli altri, ma poi li ha raggiunti". Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, a Mattino 5. Berlusconi ha ribadito l'idea di un governo di "20 ministri, di cui 12 non politici".