HoMi trends, in salotto tornano Anni '80

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - L'orgogliosa semplicità del design italiano, il benessere suggerito dagli oggetti più piacevoli e l'emozione che scaturisce dall'incontro tra gli accessori per la casa e chi la abita: sono questi i trend che HoMi, il Salone degli Stili di Vita, metterà sotto i riflettori durante la prossima edizione, in programma dal 26 al 29 gennaio nei padiglioni della Fiera di Milano a Rho (Milano) all'interno dell'area esperienziale 'HoMi Trends'.

Le macrotendenze individuate dall'osservatorio del Salone degli stili di vita in collaborazione con Wgsn - società leader in ricerche e analisi di mercato - conducono infatti ancora al valore dell'italian'ness, ovvero del saper fare italiano, una cultura che unisce ruralità e razionalismo metropolitano, eleganza ricercata e forme semplici e naturali. Dunque in salotto tornano gli Anni '80, mentre città e campagna si fondono.