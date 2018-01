Sfera Ebbasta, 'Rockstar' è cambiamento

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "Ho sempre voluto che le mie canzoni rispecchiassero la verità della mia vita: se parlassi ancora di Cinisello e spaccio farebbe ridere. La trap è il nuovo rock, soprattutto per lo stile di vita delle trapstar". Per Sfera Ebbasta 'Rockstar', il nuovo album in uscita il 19 gennaio, è un disco che segna un cambiamento, anche nei suoni: "A tratti più dolci e luminosi, ma non sempre - racconta il rapper, presentando il suo ultimo lavoro oggi a Milano - Io e Charlie Charles ci portiamo sempre dietro la trap". Prodotto da Charlie Charles, 'Rockstar' presenta i featuring della trapstar americana Quavo dei Migos ('Cupido') e di DrefGold ('Sciroppo'), cui si aggiungono Miami Yacine, Tinie Tempah, Rich The Kid e Lary Over nell'edizione internazionale. Tra aprile e maggio Sfera sarà in tour per 10 date che toccheranno tra le altre Firenze, Milano, Roma, Bologna e Napoli.