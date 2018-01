Milan, a gennaio nessun rinforzo

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Niente rinforzi a gennaio per il Milan, che ribadisce il concetto sul proprio nel consueto commento alla rassegna stampa, in cui si parla di vari obiettivi, fra cui un vice-Kessiè. "Un po' di fantasia non guasta mai e fa parte del gioco, soprattutto durante le sessioni aperte di calciomercato. Ma al netto di tutte le ipotesi che tutti hanno la possibilità di fare - si legge nella nota - il calciomercato invernale del Milan non prevede entrate ma solo ed esclusivamente il consolidamento di tutti i giocatori approdati a Milanello dopo le numerose operazioni estive. Il club resta convinto delle proprie scelte e continua a lavorarci sopra, grazie alla dedizione di Rino Gattuso e del suo staff e all'applicazione di tutti i giocatori che fanno parte del gruppo".