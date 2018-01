Incidente Milano: sindacati, schema Expo

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Dopo l'incidente alla Lamina, Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm di Milano hanno proclamato per venerdì due ore di sciopero (una nel resto della Lombardia) con marcia e presidio sotto la prefettura del capoluogo lombardo in concomitanza con un incontro chiesto al prefetto.

I sindacati propongono la costituzione di una 'task force' per le ispezioni in azienda composta da carabinieri dei nuclei specializzati, Asl e Inail, oltre all'estensione del "modello del protocollo Expo che, in un cantiere così grande, portò a pochissimi infortuni". Alla marcia che alle 15.30 partirà da piazza San Babila è chiesta la partecipazione di tutti ma senza bandiere di partito, mentre i sindacati annunciano una "massiccia campagna di informazione sui temi della salute e della sicurezza utilizzando le dieci ore che spettano di diritto per le assemblee".

In Lombardia nel 2017 i morti sul posto di lavoro sono stati 45, che salgono a 120 considerando anche coloro che sono deceduti in incidenti nel tragitto da e per casa.