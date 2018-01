Al via progetto Horti a Milano di Bnp

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - E' stato presentato oggi 'Horti, il segreto di Porta Romana', il nuovo progetto residenziale a firma dell'architetto Michele De Lucchi che sorgerà fra via Lamarmora e via Orti a Milano. Dopo aver acquistato l'area di 14.600 mq dall'Università Cattolica nell'ottobre 2017 per circa 24 milioni di euro, la divisione immobiliare del gruppo bancario Bnp Paribas Real Estate Property Development realizzerà la trasformazione dell'area con un investimento intorno ai 100 milioni di euro realizzando circa 80 unità immobiliari. I lavori avranno inizio nel primo trimestre del 2018 e termineranno nel 2020.

Elemento caratterizzante di Horti è il parco di 10.000 mq, che verrà preservato nelle sue caratteristiche storiche come polmone verde dell'area urbana: l'impianto originale verrà recuperato valorizzando le essenze presenti, conservando le piante d'alto fusto, come i cedri libanesi e i tigli, e ospiterà un giardino storico di circa 2.000 mq che sarà aperto al pubblico in orari e giorni prestabiliti.