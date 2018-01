A Sesto San Giovanni ci sarà Via Craxi

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Il Comune di Sesto San Giovanni (Milano) ha deciso di intitolare una via a Bettino Craxi (del quale il 19 gennaio ricorrerà il 18mo anniversario della morte) e un giardino a Gianfranco Miglio. La strada intitolata a Craxi sarà quella tra via Fiorani e viale Marelli mentre per Miglio è stata scelta l'area verde ricompresa tra via Lovati, via Fratelli di Dio e via Molino Tuono. "L'intitolazione di una via a Craxi - commenta Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto - è innanzitutto il riconoscimento a un politico e rappresentante delle istituzioni del nostro Paese che iniziò il proprio percorso a Sesto San Giovanni come dirigente locale della sezione del Psi e che, anche lontano da Sesto San Giovanni, ha sempre dimostrato con azioni importanti e concrete la propria vicinanza alla nostra città". Da Hammamet Stefania Craxi ha fatto sapere che considera l'intitolazione "un gesto che contribuisce a rimettere la storia a posto".