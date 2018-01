A Milano tappa italiana di Lady Gaga

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Sbarca in Italia per un'unica tappa il Joanne World Tour di Lady Gaga, che si esibirà il 18 gennaio al Forum di Assago.

L'appuntamento milanese è l'unico in Italia della tournée.

Inizialmente era previsto per il 26 settembre ma era stato rinviato, come tutte le date europee del tour, lo scorso settembre per i problemi di salute della cantante.