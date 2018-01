'Le lenzuola del potere' ora in edicola

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - "Dopo il successo" ottenuto nelle librerie nazionali 'Le lenzuola del potere' scritto dall' imprenditore Michele Cascavilla e dal giornalista Roberto Alessi, con la prefazione di Silvio Berlusconi, approda in edicola a fine gennaio ad un prezzo speciale. Vista la maggiore attenzione del mercato sulla piazza di Milano, la Armando Curcio editore - si legge in una nota - ha scelto le edicole centrali della città che faranno da apripista ad una più capillare distribuzione nazionale. I proventi del libro saranno devoluti alla fondazione Vidas, associazione no profit per l'assistenza completa e gratuita ai malati terminali.

Il libro racconta la storia del manager Michele Cascavilla, fondatore del marchio Lenzuolissimi. Pagina dopo pagina, l'autore e imprenditore "svela i sogni, le ambizioni, le illusioni e le vittorie che lo hanno portato, alla fine, a poter dire 'ce l'ho fatta' con l'incentivo ai giovani a non mollare, perché la nostra Italia ha ancora tanto da dare".