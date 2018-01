Latte: Ue,Ciocca,importazione ci ammazza

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - "In Italia, dal 2007 ad oggi, sono state chiuse oltre 172 mila aziende agricole e la situazione è in costante peggioramento anche a causa della drastica riduzione del prezzo del latte a seguito delle importazioni di prodotto da Paesi esteri. Le politiche economiche intraprese dalla Commissione Europea stanno ammazzando il mercato lattiero caseario del nostro Paese:". Lo denuncia l'europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, che sul tema ha presentato un'interrogazione alla Commissione Europea.

"Solo nell'ultimo decennio - dichiara - il numero delle aziende agricole italiane ha registrato un decremento del 32,2%, mentre i prezzi per il consumatore continuano a lievitare".

"Preoccupa l'aumento della produzione di latte in Nuova Zelanda (quasi il 10% di aumento) e Australia (+4,3%) i quali, una volta formalizzato l'accordo di libero scambio con l'UE, potranno esportare grandi quantitativi di carne e di latte a dazio zero innescando un'ulteriore flessione dei prezzi".