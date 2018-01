Game@School, videogioco per la didattica

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Game@School, l'Olimpiade nazionale del videogioco nella didattica che si terrà il 24 febbraio 2018 in 11 sedi in tutta Italia: una competizione tra studenti delle primarie e delle secondarie di primo e secondo grado per sviluppare strumenti alternativi nell'apprendimento. La partecipazione è gratuita.

"È ormai assodato che utilizzando i videogiochi in aula, gli studenti riescano a sviluppare e potenziare le proprie capacità analitiche, ad accelerare il processo di apprendimento, a dar sfogo alla propria creatività e a risolvere problemi o situazioni complesse - viene sottolineato dagli organizzatori -.

Aiutano, infatti, la concentrazione, a ispirare nuove idee e danno un senso di rassicurazione". L'evento è organizzato dall'associazione centro studi ImparaDigitale (per informazioni http://videogioco.imparadigitale.it).(ANSA).