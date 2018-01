F1: Maroni, Gp Monza non è a rischio

(ANSA)- MONZA, 16 GEN - "È colpa del Governo, dobbiamo rimediare anche agli errori del Governo, ma non può essere a rischio per un errore burocratico, un errore si corregge". Sono le parole del presidente di Regione Lombardia Robero Maroni a seguito di una dichiarazione del presidente Aci Angelo Sticchi Damiani, che attraverso alcuni organi di stampa ha parlato di "Gran Premio di Monza a rischio" per un errore nella legge di bilancio. Maroni, a margine della sottoscrizione del protocollo di valorizzazione della Villa Reale di Monza e del Parco, ha aggiunto "c'è stata e c'è la volontà politica e istituzionale della Regione e del governo del Comune e di Aci di conservarlo, quindi non è a rischio".