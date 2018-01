Camion 'protegge' auto,travolti entrambi

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Non è bastata la lodevole azione di un camionista che la scorsa notte, a Milano, ha cercato con il suo mezzo di proteggere un'auto in panne nella corsia di sorpasso, in Tangenziale Est. I due veicoli sono stati centrati da un altro camion che sopraggiungeva. Ferito in modo grave il conducente dell'auto.

E' accaduto poco prima di mezzanotte e mezza all'altezza dello svincolo per Cascina Gobba, in direzione Sud. Il guidatore della macchina ha fatto tutto da solo ed è andato a impattare contro il guard-rail fermandosi in terza corsia, quella di sorpasso. Un camionista che sopraggiungeva ha visto la scena e ha fermato il mezzo nei pressi della vettura con le 4 frecce. Ma un secondo mezzo pesante ha tamponato entrambi. Illesi il guidatore del camion che ha travolto e il camionista che si era fermato, mentre il conducente della macchina, un 30enne, ha riportato fratture toraciche e un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano.