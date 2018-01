Banda voleva pagamento droga in bitcoin

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - I controlli su un autoarticolato proveniente dalla Spagna e in ingresso dalla Svizzera hanno consentito alla Gdf di Ponte Chiasso di sequestrare 4 quintali fra hashish e marijuana. L'autista spagnolo (che aveva 100mila euro in una scatola nascosta nella cabina del Tir) è stato arrestato insieme a tre italiani fra i quali il proprietario di uno stabile di Castronno (Varese) che il gruppo usava per stoccare la droga in attesa di smistarla lungo le filiere di destinazione individuate in Svizzera e in Italia nelle province di Como, Milano, Bergamo, Varese e Bologna. Secondo quanto spiegato dalla Gdf, gli arrestati stavano mettendo a punto un sistema destinato a regolare le operazioni di pagamento della droga attraverso i bitcoin per sfruttarne le caratteristiche in termini di anonimato e non tracciabilità.