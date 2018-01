Incontro arbitri-allenatori su Var

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Manca uno dei più critici sulla Var, il tecnico del Napoli Maurizio Sarri, all'incontro in cui i vertici arbitrali insieme ad allenatori e dirigenti fanno il punto sulla sperimentazione. Guidano la 'lezione' il n.1 dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, il designatore Nicola Rizzoli, e Roberto Rosetti, supervisore del progetto sulla video assistenza, oltre al commissario della Lega, Carlo Tavecchio, che ha tenuto il discorso introduttivo. Delle 20 società, 16 sono rappresentate dall'allenatore, e Rosetti ha ringrazia per la "grande partecipazione". Sarri ha inviato un proprio collaboratore, Bonomi, mentre il team manager De Sanctis rappresenta la Roma al posto di Di Francesco, spesso critico sulla Var come il collega della Lazio Inzaghi, invece presente. Ci sono anche Allegri e Marotta (Juventus), Gattuso e Fassone (Milan), Spalletti (Inter). Il nuovo allenatore del Torino, Mazzarri, si è fatto rappresentare dal suo vice, Frustalupi, così come Zenga del Crotone, che ha inviato Carbone.



"E' una tecnologia a cui sono contrario, l'ho ribadito ma abbiamo analizzato i dati e sta andando bene, sta aiutando il calcio ed è giusto andare avanti". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, dopo il confronto tra gli arbitri e i tecnici di Serie A sulla Var. "C'è stata l'ammissione di qualche errore, ma si sbaglia tutti. A lungo andare può migliorare - ha aggiunto -. E' stato un buonissimo confronto, sono stati analizzati dei video. Anche su Lazio-Torino? Abbiamo visto tutto...".(