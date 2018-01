Gori: 'Fontana è un Salvini in cravatta'

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - "Io penso che Fontana, che viene presentato come un candidato della Lega moderato, in realtà ha rivelato ciò che è, cioè un Salvini in giacca e cravatta, anzi più un Borghezio che un Salvini". Lo ha detto a Carta bianca su Rai 3 il candidato governatore della Lombardia per il centrosinistra, Giorgio Gori, a proposito delle parole del suo sfidante per il centrodestra, il leghista Attilio Fontana, sull'accoglienza ai migranti e la salvaguardia della "razza bianca".