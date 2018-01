Bonomi presidente Cancro Primo Aiuto

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Il Presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, è stato eletto Presidente di Cancro Primo Aiuto Onlus, l'associazione senza scopo di lucro impegnata nell'assistenza sociale e socio sanitaria in particolare dei malati di cancro e delle loro famiglie.

"E' con grande emozione - ha detto Bonomi, già consigliere della Onlus - che assumo un incarico di forte responsabilità e ringrazio di cuore Antonio Bartesaghi, presidente uscente, per il grande lavoro svolto. Si tratta di un impegno importante anche per il mondo delle imprese che deve farsi sempre più carico del benessere sociale e del patrimonio artistico, storico e culturale del territorio. Ma è necessario anche il sostegno delle istituzioni, oltre a quello dei volontari, dei medici e delle altre realtà locali. Infatti solo attraverso una collaborazione pubblico-privato potremo valorizzare l'investimento in solidarietà, l'unico investimento che non fallisce mai".